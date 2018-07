Austrália impõe novas sanções econômicas à Síria O governo da Austrália anunciou novas sanções econômicas contra a Síria nesta segunda-feira, juntando-se aos EUA e à União Europeia no aumento da pressão sobre o presidente sírio, Bashar al-Assad, para acabar com um conflito que já dura 16 meses. As últimas sanções restringem negócios com petróleo e no setor financeiro, bem como o comércio de metais e pedras preciosas e equipamentos utilizados para monitorar e interceptar comunicações - entre outros.