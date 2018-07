Austrália Ocidental tem 2º ataque fatal de tubarão Um grande tubarão branco matou um mergulhador norte-americano neste sábado, no segundo ataque fatal de um tubarão no estado da Austrália Ocidental em 12 dias. Uma testemunha que estava em um barco de mergulho afirmou que viu "muitas bolhas" antes do homem de 32 anos surgir na superfície do mar com ferimentos fatais, segundo o sargento de polícia Gerry Cassidy. Duas pessoas que estavam no barco disseram que o tubarão tinha cerca de três metros.