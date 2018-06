Austrália restringe vistos de países afetados pelo ebola

Mais de 800 pessoas vindas da África Ocidental desembarcaram em aeroportos australianos. Embora os passageiros pudessem ter estado em regiões atingidas pela epidemia de ebola, nenhum recebeu acompanhamento médico.

O ministro da imigração da Austrália, Scott Morrison, disse ao parlamento na segunda-feira que "os sistemas e processos do governo estão trabalhando para proteger os cidadãos australianos".

Na semana passada, o primeiro ministro australiano, Tony Abbott, disse que está considerando os pedidos de ingleses e americanos para que a Austrália envie agentes de saúde à África. Até o momento, o governo australiano doou US$ 16 milhões para combater o ebola, mas se recusa a enviar médicos aos países afetados até que haja garantias de que eles receberão tratamento adequado no caso de serem infectados pelo vírus. Fonte: Associated Press