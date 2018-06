Austrália retoma buscas por avião da Malaysia Airlines

SIDNEY - O governo da Austrália anunciou nesta segunda-feira, 6, ter retomado as buscas submarinas pelo boeing da Malaysia Airlines que caiu em março no Oceano Índico.

Uma embarcação especializada fretada pela Malásia começou a rastrear o fundo do mar para tentar localizar destroços do avião, desaparecido em 8 de março, pouco depois de decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim, com 239 pessoas a bordo.

"O navio 'GO Phoenix', com material e especialistas disponibilizados pela Phoenix International, chegou à região de busca, no Oceano Índico, e começou as operações de exploração submarina", anunciou a ATSB, agência australiana de segurança dos transportes.

O "Go Phoenix" e o "Fugro Discovery" - fretado pela Austrália - devem submergir a 5 mil ou 6 mil metros potentes sonares programados para detectar as partes volumosas do avião, como motores, trem de pouso e fuselagem.

A explicação mais plausível, segundo os coordenadores da investigação, é que uma queda brusca do nível de oxigênio a bordo deixou tripulantes e passageiros inconscientes. O avião seguiu voando no piloto automático até cair por falta de combustível. / AFP