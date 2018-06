Austrália revê relação com Tailândia após golpe militar

Em entrevista à Australian Broadcasting, Bishop disse que o governo australiano está "gravemente preocupado" com o que ela descreveu como um "desenvolvimento lamentável".

"Nós precisamos saber as razões para anunciar um golpe apenas dias depois de impor uma lei marcial sob o argumento de que não era um golpe, então nós estamos revisando a situação, nós estamos constantemente monitorando os acontecimentos e nós estamos revendo as implicações do golpe nas relações entre os governos", disse.

A ministra declarou estar preocupada com os cerca de 28.500 australianos na Tailândia e insistiu que eles adotem um "grau muito elevado de cautela". Fonte: Associated Press.