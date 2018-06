Austrália se aproxima de acordo comercial com o Japão A Austrália está perto de um acordo de livre comércio com o Japão, afirmou o ministro do Comércio australiano, Andrew Robb. Segundo o ministro, o acordo reduzirá a resistência do governo japonês aos esforços liderados pelos EUA para diminuir as barreiras tarifárias na região Ásia-Pacífico.