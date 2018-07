Austrália suspende busca por desaparecidos de naufrágio

A embarcação, um barco pesqueiro indonésio, transportava cerca de 200 pessoas que pediriam asilo na Austrália.

A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália disse que as buscas foram encerradas e que presume-se que todos os desaparecidos estejam mortos.

Nenhum sobrevivente foi encontrado desde o dia da tragédia, quando 108 homens e um garoto de 13 anos foram resgatados do mar. As equipes de resgate vão se concentrar agora na recuperação de corpos. Por enquanto, foram encontrados apenas seis corpos. As informações são da Associated Press.