Austrália tem dia mais quente já registrado no país: 40,9°C

SYDNEY - A Austrália teve na terça-feira, 17, o dia mais quente desde o início dos registros feitos no país, com uma temperatura máxima de 40,9°C, segundo as autoridades. O recorde anterior era de 40,3 ºC, registrado em janeiro de 2013.

Os meteorologistas acreditam que o recorde será batido novamente nos próximos dias em razão da onda de calor no país, que agrava os incêndios florestais na costa leste.

"Os dados preliminares mostram que ontem foi o dia mais quente já registrado, com temperaturas que superaram os 45°C no interior do país e uma massa de ar quente muito extensa", declarou a meteorologista Diana Eadie nesta quarta, 18. "A onda de calor se intensificará hoje."

De acordo com as autoridades, a onda de calor avança no centro do país em direção ao leste, onde as chamas devoraram milhares de hectares de vegetação e destruíram mais de 700 casas.

Os incêndios provocaram a indignação de muitos australianos, que protestaram contra a passividade do governo do primeiro-ministro conservador Scott Morrison na luta contra a mudança climática. / AFP