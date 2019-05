Austrália vai às urnas para eleições legislativas

SYDNEY, AUSTRÁLIA - Os australianos começaram a votar neste sábado, 18, em uma eleição na qual um dos temas de grande destaque nos debates foi a mudança climática. As inundações, as altas temperaturas e o grande número de incêndios florestais registrados no país ao longo do último ano colocaram o tema no centro das campanhas.

Com cerca de 17 milhões de eleitores aptos neste pleito, os liberais do primeiro-ministro Scott Morrison reduziram a distância em relação aos trabalhistas nas últimas pesquisas. Enquanto isso, o Partido Trabalhista prometeu objetivos ambiciosos para as energias renováveis, enquanto seus opositores garantem que não arriscarão o bom estado da economia, alimentada pelo carvão, para que o ar seja mais limpo.

A pesquisa da Newspoll divulgada hoje pelo jornal The Weekend Australian mostra que o Partido Trabalhista conta com 51,5% das intenções de voto. Mesmo assim, a obrigatoriedade do voto e a complexidade do sistema de classificação de candidatos australianos ainda deixam espaço para uma surpresa.

O líder trabalhista Bill Shorten tem grandes chances de virar o sexto primeiro-ministro australiano em uma década. Sua campanha registrou vários momentos de violência, com candidatos agredidos e outros que desistiram após ataques racistas e sexistas nas redes sociais.

Já Morrison, que assumiu o poder após um "golpe" dentro do Partido Liberal, ficou isolado para defender seu balanço de governo depois que vários ministros se recusaram a participar da campanha.

Enquanto a projeção de cadeiras no Parlamento aponta para uma maioria suficiente aos trabalhistas conseguirem formar o governo, o confronto tradicional entre centro-esquerda e centro=direita pode ser afetado pelo avanço dos candidatos de extrema-direita e outros antissistema.

Entre os candidatos extremistas aparece Clive Palmer, um milionário que lembra Donald Trump com seu slogan "Austrália em primeiro lugar" ou Jair Bolsonaro com “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Graças a uma campanha cara que saturou o espaço público, há tem grandes chances de entrar no Senado australiano.

Os mais de 8 mil colégios eleitorais abriram às 8h (hora local), primeiro no leste da Austrália e depois progressivamente, de acordo com a diferença horária no oeste do país. O encerramento das votações será às 18h (hora local).

Ao todo, serão eleitos 151 deputados da Câmara Baixa, entre 1.056 candidatos; e 40 dos 70 senadores, que servem por um período de seis anos na Câmara Alta, entre 458 candidatos. / AFP e EFE