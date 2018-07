Australiana escapa da morte depois que corda de bungee jump se rompe

SIDNEY - Uma australiana conseguiu escapar da morte depois que uma corda estourou em seu salto de bungee jump e depois de cair em águas infestadas por crocodilos.

Erin Laung Worth, de 22 anos, praticava um salto sobre o rio Zambezi, no Zimbábue, quando a corda se soltou.

Erin teve de nadar com seus pés atados à corda e, para piorar, teve que soltar a corda quando esta se prendeu às pedras do leito do rio.

Apesar dos ferimentos nos braços e nas costas, Erin acha que teve sorte. Ela disse à TV australiana que considera "um milagre" o fato de ter sobrevivido.

As imagens foram cedidas pela emissora australiana Channel 9.

