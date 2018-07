Australiano é condenado a 500 chibatadas na Arábia Saudita Um australiano foi sentenciado a 500 chibatadas e um ano de prisão na Arábia Saudita por violar as rígidas leis antiblasfemia do país. O incidente ocorreu no mês passado, durante a peregrinação anual a Meca (o Haj).