Australianos e americanos realizam exercícios militares na Austrália

SYDNEY - Austrália e Estados Unidos começaram nesta segunda-feira, 11, em diversos lugares do território australiano uma série de exercícios militares conjuntos em palcos reais, considerados como os mais importantes até o momento.

Mais de 22 mil soldados e 30 navios de guerra participarão destas manobras denominadas Talisman Sabre 2011 (TS11) que se desenrolam até o dia 29 de julho em diversos lugares do estado de Queensland e o Território Norte.

As manobras TS11 de terra, ar e mar têm como objetivo aumentar a capacidade de operar conjuntamente, assim como a flexibilidade e rapidez de resposta de ambas as forças armadas para manter a paz e estabilidade no Pacífico, segundo um comunicado emitido no domingo pela Defesa australiana.

EUA e Austrália assinaram em novembro do ano passado um acordo militar para aumentar sua presença na região da Ásia-Pacífico e ampliar o uso de suas bases militares em território australiano.