Áustria aumenta controle na fronteira com Hungria contra tráfico de imigrantes A polícia da Áustria aumentou o controle da fronteira leste do país perto da Hungria depois da descoberta na semana passada de 71 imigrantes mortos em um caminhão abandonado, disse a ministra do Interior, Johanna Mikl-Leitne, nesta segunda-feira. Entre as medidas adotadas, está a inspeção em veículos em busca de imigrantes.