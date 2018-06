Áustria: extremista desiste de vaga no parlamento da UE

Moelzer havia dito no mês passado que a Europa corria o risco de se tornar um "conglomerado de negros, onde o caos se multiplica por meio da massiva imigração". O político também disse que a União Europeia é uma ditadura que faz a Alemanha Nazista parecer "liberal".

Hoje, o político afirmou que estava agindo para o bem de sua legenda, o Partido Libertário da Áustria (FPO), e não por causa da pressão do "cenário da mídia politicamente correta" austríaca. Moelzer integra a ala de extrema-direita do partido, que ganhou espaço nos últimos anos com um discurso contra a União Europeia, anticorrupção e anti-imigração. Fonte: Associated Press.