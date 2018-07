Áustria nega ter havido busca formal em jato de Morales

Segundo Fischer, a aeronave pediu liberação para pousar em Viena citando questões técnicas e uma autoridade do aeroporto em seguida entrou no avião para perguntar sobre a natureza do problema, que já havia sido resolvido. "Não houve uma busca formal, mas ninguém mais foi visto dentro da aeronave", disse.

Os comentários de Fischer surgem depois de um incidente diplomático que forçou o jato de Morales a pousar em Viena após diversos países europeus proibirem a passagem da aeronave por seu espaço aéreo. Houve diversos relatos contraditórios sobre o episódio.

Antes de deixar a Rússia, Morales afirmou à televisão local que seu país consideraria conceder asilo a Snowden, que está em uma área de trânsito no aeroporto de Moscou. Snowden é procurado pelos EUA por ter revelado a existência de um programa secreto de vigilância norte-americano. Fonte: Dow Jones Newswires.