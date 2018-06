Áustria: Partidos da base aliada perdem apoio

Entretanto, o Partido da Liberdade, de direita, obteve 22% dos votos, um avanço de cerca de 4 pontos porcentuais, depois de uma forte campanha anti-imigração e de um posicionamento cético quanto à União Europeia (UE). "O Partido Verde registrou pequena melhora em relação à eleição passada, há cinco anos, com 11,5% dos votos.

Obtiveram também os 4% necessários para ingressar no parlamento o liberal Neos, com 4,6% dos votos, e o populista "Team Stronach", do bilionárioFrank Stronach, com 5,9%.

O resultado parcial indica um desgaste do apoio aos partidos da situação, o Partido Socialista e o Partido Popular, e de sua postura pró-União Europeia, particularmente no contexto de avanço do Partido da Liberdade e da relativa adesão ao "Team Stronach" já em sua primeira participação em uma eleição federal.

Muitos austríacos são contrários ao apoio do governo à Grécia e a outros países com problemas fiscais na zona do euro. Fonte: Dow Jones Newswires.