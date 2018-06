Áustria prende 2 suspeitos de envolvimento nos atentados de Paris

VIENTA - As autoridades austríacas detiveram duas pessoas suspeitas de terem envolvimento nos atentados jihadistas de 13 de novembro em Paris, informou a promotoria de Salzburgo nesta quarta-feira, 16. "Eles estão em prisão preventiva", disse um porta-voz da promotoria à agência de notícias austríacas APA, ao confirmar que duas pessoas foram detidas no fim de semana.

Elas foram detidas em um centro de refugiados. Um jornal austríaco afirmou que os suspeitos seriam franceses que entraram em outubro na Áustria se passando por refugiados e com passaportes falsos. Eles teriam saído da Grécia e entrado em território austríaco depois de atravessar os Balcãs.

Os dois são suspeitos de participarem de uma "organização terrorista". Ambos estavam em um centro de amparo de refugiados no Estado federado de Salzburgo, que faz fronteira com a Baviera alemã.

"Na investigação em curso, estudamos se há indícios de uma possível relação com os atentados de Paris", disse o porta-voz, para em seguida explicar que foi decretado segredo de justiça sobre o caso.

A televisão pública austríaca ORF também fala que os suspeitos seriam cidadãos franceses e a detenção aconteceu depois de as autoridades austríacas receberem um aviso da França. Segundo a TV, a polícia e a promotoria "estão levando o caso muito a sério".

"Segundo uma fonte que está por dentro da investigação, os dois franceses poderiam ter viajado juntos da Síria para Paris com um dos terroristas autores dos atentados" e ambos teriam levado passaportes falsos que os identificavam como sírios, assim como o outro terrorista que morreu em Paris. No entanto, não há confirmação oficial desses dados.

Christian Pilnacek, do Ministério da Justiça da Áustria, se limitou a declarar à televisão que "os fatos conhecidos eram suficientes para decretar a prisão preventiva". Essas detenções se somam às de outros dois supostos jihadistas, realizadas no início do mês. / EFE