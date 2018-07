Áustria: Snowden não está em avião de Morales O avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, está no aeroporto de Viena, mas o ex-agente norte-americano Edward Snowden não está a bordo da aeronave, assegurou nesta terça-feira um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Áustria.