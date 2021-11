Áustria terá lockdown total para conter onda de covid e tornará obrigatória a vacinação

Christopher F. Schuetze e Elian Peltier, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A Áustria entrará em um lockdown nacional a partir de segunda-feira e vai impor a obrigatoriedade de vacinação contra o coronavírus para todos os habitantes a partir de fevereiro, disse o chanceler Alexander Schallenberg nesta sexta-feira.

É o primeiro bloqueio em uma nação europeia desde abril, e a primeira exigência nacional de vacinação no continente. “Ninguém quer um bloqueio - o bloqueio é o último recurso, um instrumento bruto”, disse o ministro da Saúde, Wolfgang Mückstein. “Um bloqueio é sempre uma imposição, mas é o instrumento mais confiável que temos para quebrar esta quarta onda.”

O lockdown vai suspender a maioria dos aspectos da vida pública na Áustria por pelo menos 10 dias, o que afetará pessoas vacinadas e não vacinadas.

As medidas, que lembram aquelas que os países europeus colocaram em prática antes que as vacinas estivessem disponíveis, seguem outras restrições recentes - incluindo um bloqueio para pessoas não vacinadas e bloqueios planejados em dois Estados - que pouco fizeram para reduzir a taxa de infecção.

De acordo com as novas regras, as pessoas poderão deixar suas casas apenas para atividades essenciais, como fazer compras, ir para o trabalho ou fazer exercícios básicos. Apenas supermercados e lojas que vendem produtos essenciais poderão permanecer abertas.

O país, que registrou 14.212 novos casos de coronavírus em 24 horas na quinta-feira, tem uma das maiores taxas de infecção nacional da Europa.

A Áustria também tem uma das taxas de vacinação mais baixas da Europa Ocidental, com 66% da população totalmente inoculada.

“Por muito tempo, o consenso político foi que não queremos vacinas obrigatórias neste país”, disse Schallenberg ao anunciar as novas medidas. “Mas temos que enfrentar a realidade.”