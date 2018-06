Áustria vai fechar mesquitas e expulsar imãs em nova política contra extremismo

VIENA - O governo austríaco irá fechar sete mesquitas e expulsar ao menos 40 imãs no que diz ser "o começo" de uma nova política contra o "doutrinamento" islâmico e o financiamento estrangeiro a grupos religiosos extremistas na Áustria. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 8.

Segundo o chanceler Sebastian Kurz, grupos estrangeiros como os "Grey Wolves", formado por jovens nacionalistas turcos que mantém influência em uma mesquita em Viena, difundem ideias extremistas e tentam "doutrinar" menores de idade. O governo atual afirma que o grupo será desmantelado por operar ilegalmente.

"As sociedades paralelas, o islamismo político e o extremismo não terão lugar em nosso País", declarou Kurz, que assumiu o governo da Áustria após um acordo de coalizão entre membros de partidos conservadores e de extrema direita.

Em 2015, ainda como ministro da Integração, Kurz acompanhou a aprovação de uma "lei rígida contra o Islã", que baniu o financiamento estrangeiro a grupos religiosos no País. A decisão desta sexta-feira foi baseada nesta lei.

Além dos Grey Wolves, outro grupo muçulmano que gerencia seis mesquitas também será desmantelado pelo governo. Os ministros afirmam que entre 40 a 60 imãs ligados ao ATIB, um grupo ligado ao governo do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, poderão ser expulsos do País ou terão o pedido de visto negado.

"A Áustria permite a liberdade religiosa", assegurou o vice-chancelor Heinz-Christian Strache. "Por isso, é importante que esse princípio não seja utilizado para o doutrinamento político."

Atualmente, 600 mil muçulmanos vivem na Áustria, a maioria é de origem turca.

Islamofobia. O porta-voz do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, declarou que a decisão do governo austríaco é "islomofóbica" e "racista". "A decisão de fechar sete mesquitas e expulsar imãs é o resultado de uma onda populista, islamofóbica, racista e discriminatória no País", escreveu Kalin nas redes sociais. "É uma tentativa de atacar comunidades muçulmanas em prol de ganho político." //REUTERS, EFE E AFP

1/Austria’s decision to close seven mosques and expel imams is a reflection of the Islamophobic, racist and discriminatory wave in this country. It is an attempt to target Muslim communities for the sake of scoring cheap political points. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 8 de junho de 2018