Autista é resgatado após semanas perdido no deserto Um homem autista sobreviveu três semanas no deserto de Escalante, sudeste do Estado norte-americano de Utah, comendo apenas sapos e raízes até ser resgatado nesta sexta-feira. William Martin LaFever, de 28 anos, contou à polícia que bebeu água do rio Escalante, enquanto tentava ir andando de Boulder, Utah, até Page, Arizona, distantes cerca de 145 quilômetros.