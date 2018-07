Autoimolação de tibetanos degrada budismo, diz monge

Oito jovens em áreas de etnia tibetana na província de Sichuan atearam fogo ao próprio corpo desde março, em protesto contra controles religiosos de Pequim, que tacha o líder espiritual deles, o Dalai Lama, de um violento separatista.

"A recente onda de tentativas de autoimolação de monges provocou o espanto e a repulsa do público, fazendo com que ele gradualmente perca a fé", disse Gyalton, vice-presidente da Associação Budista Provincial de Sichuan.

"O budismo tibetano destaca a benevolência e o cuidado, e é um sistema completo de fé e valores sublimes como resultado de sua oposição à superstição cega", disse o monge, que é chamado de Buda Vivo.

Gyalton disse que o suicídio por qualquer razão vai contra a natureza humana e é um desvio dos preceitos do budismo.

Na semana passada, a China criticou o Dalai Lama por não denunciar a onda de autoimolações, descrevendo sua postura como uma violação dos princípios budistas.

O último homem a atear fogo ao próprio corpo no sábado era um monge de 19 anos do monastério Kirti na província de Sichuan, disse um ativista tibetano exilado e o grupo Free Tibet, com sede em Londres.

A polícia extinguiu as chamas e bateu no homem, disse o ativista, acrescentando que ele não morreu durante o protesto, mas que seu paradeiro era ignorado.

Em agosto a China prendeu três monges pelo envolvimento na autoimolação, em março, de outro monge chamado Phuntsog, o que provocou uma represália e a prisão por um mês de cerca de 300 monges tibetanos.

A China controla o Tibete desde que tropas comunistas entraram na região em 1950. O país alega que seu governo levou desenvolvimento necessário à região pobre e atrasada.

(Reportagem de Michael Martina)