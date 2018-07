Autópsia de corpo de Kadafi está marcada para este sábado

Dois dias após a morte do ex-líder líbio Muamar Kadafi, seu corpo deve passar por uma autópsia neste sábado, 22, em uma tentativa de esclarecer o que ocorreu após sua captura, na quinta-feira, na cidade de Sirte.

Filas com centenas de pessoas se formaram em Misrata, no norte do país, onde os corpos de Kadafi e de seu filho Mutassim estão sendo mantidos em um contêiner refrigerado, já começando a se decompor. Contrariando a tradição muçulmana., o funeral vem sendo adiado, aparentemente devido a desentendimentos entre as diversas facções que derrubaram o regime sobre o que fazer com o corpo.

Alguns comandantes militares em Misrata chegaram a lançar dúvidas sobre a realização da autópsia, afirmando que o exame nunca vai acontecer. Mais cedo, a família do coronel pediu que os corpos fossem liberados o mais rapidamente possível e, assim como a ONU, defendeu uma investigação completa sobre as circunstâncias da morte do ex-líder líbio.

O governo americano pediu que o Conselho Nacional de Transição (CNT) explique os acontecimentos de quinta-feira de "forma aberta e transparente", enquanto a Rússia disse que a forma como o ex-líder morreu "levanta uma série de questões".

Libertação nacional. O CNT anunciou que realizará uma cerimônia para declarar a libertação formal da Líbia neste domingo. As primeiras eleições devem acontecer até junho de 2012, segundo o premiê interino Mahmoud Jibril, que participa de um encontro do Fórum Econômica Mundial, na Jordânia.

"De acordo com o que chamamos de declaração constitucional, a primeira eleição após a libertação do país deve ocorrer dentro de um período máximo de oito meses. O Congresso Nacional da Líbia tem duas funções: a primeira é preparar uma constituição que será submetida a um referendo e a segunda, formar um governo interino que deverá durar até que as primeiras eleições presidenciais sejam realizadas", disse ele.

Ao mesmo tempo, a Otan - que age na Líbia com anuência de um mandado da ONU - se prepara para concluir suas operações militares no país norte-africano. O secretário-geral da aliança, Anders Fogh Rasmussen, disse que em princípio a ofensiva será mantida até 31 de outubro, e que a Otan vai garantir que "não haja ataques contra civis durante o período de transição".

Vivo ou morto. Autoridades do governo interino haviam dito que pretendiam realizar uma cerimônia fúnebre secreta, mas o funeral que, segundo a tradição islâmica, tem de ocorrer o mais rápido possível, foi adiado em meio a incertezas sobre o que fazer com o corpo e sobre onde enterrá-lo.

Um vídeo revelado na sexta-feira indica que Kadafi foi capturado vivo na véspera - nas imagens, ele aparece sendo conduzido por combatentes de oposição que, com armas apontadas para o coronel, discutiam se deviam matá-lo ou não. Horas depois, ele foi declarado morto, mas não se sabe quem disparou o tiro.

Um importante integrante do CNT, Mohammed Sayeh, disse à BBC que duvida que Khadafi tenha sido assassinado deliberadamente, mas disse: "Mesmo que ele tenha sido morto intencionalmente, eu acho que ele merecia isso".

Questões similares envolvem a morte de Mutassim, filmado vivo pouco após sua captura. Ele também foi morto a tiros.

A BBC conversou com combatentes ligados ao CNT em Misrata, que dizem que sabiam há dias que Kadafi se escondia em Sirte - cidade natal do coronel e onde ele foi detido. O combatente Anwar Souwan disse que eram poucos os que tinham a informação do paradeiro do líder líbio e que o dado foi passado por um mercenário da Mauritânia que fora recrutado por tropas de Kadafi.

"Se revelássemos o segredo (do paradeiro), qualquer coisa poderia ter acontecido. Kadafi poderia ter tentado escapar disfarçado de mulher, ou poderia ter cometido suicídio", diz Souwan.

Ação Militar. A ação da Otan (aliança militar ocidental) também teve papel importante no desenrolar dos fatos na última quinta-feira. Horas antes de Kadafi ser capturado, jatos militares franceses haviam disparado mísseis contra um comboio de veículos que levava o coronel e aliados.

Aparentemente, o coronel saiu praticamente ileso da ofensiva, e a Otan afirmou não saber que o ele estava no comboio. Mas Fateh Bashagha, membro do CNT que coordena o diálogo entre a Otan e os combatentes de Misrata, diz que foi o ataque da aliança que alertou as tropas anti-Kadafi para o fato de que o coronel estava tentando escapar.

Até o momento, o CNT insiste em que a morte de Kadafi ocorreu durante uma troca de tiros entre opositores e aliados do coronel. Mas, com as evidências até agora, observadores não descartam a possibilidade de que ele tenha sido sumariamente executado.