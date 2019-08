Autópsia de Epstein confirma suicídio por enforcamento

NOVA YORK - O resultado da autópsia do bilionário Jeffrey Epstein divulgado nesta sexta-feira, 16, aponta que ele suicidou-se com enforcamento, segundo afirmação da porta-voz da Secretaria do Médico Legista Chefe de Nova York.

“Nós enviaremos a determinação em breve. É suicídio por enforcamento”, informou à Agência Reuters a porta-voz da Secretaria.

Epstein foi encontrado morto em sua cela, no sábado, enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual de menores. As circunstâncias da sua morte suscitaram diversas teorias de conspiração, por causa do seu círculo de relacionamentos com personalidades públicas importantes.

O próprio presidente dos EUA, Donald Trump, chegou a compartilhar uma publicação que sugeria que Epstein havia sido assassinado. O laudo para enforcamento confirma a hipótese de suicídio.

O bilionário, de 66 anos, estava preso no Centro Corretivo Metropolitano de Manhattan desde o dia 6 de julho, tendo negado as acusações federais de tráfico sexual envolvendo dezenas de menores de idade, algumas com 14 anos.

Ele já havia sido acusado de crimes sexuais em 2008 no Estado da Flórida, por pagar uma adolescente para ter relações. / REUTERS