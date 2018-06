A porta-voz dos médicos legistas afirmou que não há data para a nova autópsia ser concluída. A suspeita da polícia é que o ator tenha morrido por uma overdose de drogas.

De acordo com os policiais, o corpo de Hoffman foi encontrado com uma agulha no braço e testes encontraram heroína em amostras de pelo menos 50 pacotes em seu apartamento em Manhattan. Fonte: Associated Press.