Autor da trilha de 'Batman' faz canção em homenagem às vítimas do massacre

LOS ANGELES - O compositor de músicas para cinema Hans Zimmer, criador da trilha sonora da última trilogia de "Batman", escreveu e gravou uma canção em homenagem às vítimas do massacre em um cinema de Aurora, no Colorado (EUA), segundo publicou o próprio nesta segunda-feira, 30, em sua página no Facebook.

O tema, denominado "Aurora", está disponível para download no iTunes por US$ 1,29 no mundo todo. "Todo o lucro será doado à organização Aurora Victim Relief", garantiu o vencedor do Oscar pela trilha de "O Rei Leão". Zimmer já demonstrara no Facebook sua consternação após o massacre ocorrido no último dia 20 em Aurora, quando um homem entrou em uma sala de cinema onde era exibido "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e atirou no público, deixando 12 mortos e 58 feridos.

Pouco depois, a polícia deteve James Holmes, um homem de 24 anos que nesta segunda-feira, 30, recebeu 24 acusações de assassinato, duas por cada vítima fatal, e 116 acusações por tentativa de assassinato. "'Aurora' é dedicada àqueles que perderam suas vidas e aos que foram afetados pela tragédia em Aurora, Colorado. Gravei esta canção em Londres nos dias seguintes à tragédia como um sentido tributo às vítimas e a suas famílias", declarou Zimmer.