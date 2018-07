Autor de atentados na Noruega cogitou outros alvos

O autor confesso do duplo atentado na Noruega, Anders Behring Breivik, afirmou durante interrogatório que considerou atacar outros alvos no país, informou a polícia norueguesa hoje. Segundo o procurador da polícia Paal-Fredrik Hjort Kraby, Breivik foi interrogado ontem por dez horas e disse que "tinha interesse em outros alvos".

Os atentados do último dia 22, um ataque a bomba na região central de Oslo, capital do país, seguido por uma chacina na ilha de Utoeya, deixaram 77 mortos.

Sem citar fontes, o tabloide norueguês VG publicou que Breivik havia citado o Palácio Real e o escritório do Partido Trabalhista em Oslo como alvos em potencial. Kraby não comentou a reportagem, mas afirmou que ambos os alvos citados são "candidatos naturais a ataques terroristas". As informações são da Associated Press.