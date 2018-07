Autor de primeiro transplante de rim morre aos 93 anos O primeiro médico a realizar um transplante de rim com sucesso e ganhador de um prêmio Nobel pelo seu trabalho pioneiro faleceu na madrugada desta terça-feira aos 93 anos. O doutor Joseph E. Murray morreu no Hospital Brigham and Women depois de ter sofrido um derrame em sua residência em Boston durante o feriado de Ações de Graças, na quinta-feira passada.