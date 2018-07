Autoridade afirma que crianças tailandesas presas em caverna já aprenderam a mergulhar

MAE SAI, TAILÂNDIA - Em coletiva nesta sexta-feira, 6, o governador da Província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, no norte da Tailândia, declarou que os 12 meninos presos na caverna Tham Luang já aprenderam a mergulhar. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian. Questionado pelos repórteres se a retirada do grupo vai começar hoje, ele afirmou que, caso os riscos sejam mínimos, as tentativas de resgate serão realizadas. "Nós vamos tentar organizar o melhor plano. Se o risco for mínimo, nós tentaremos. Estamos com medo do tempo e (baixa quantidade de) oxigênio na caverna."

No entanto, segundo o Guardian, Narongsak negou que o resgate vá começar ainda nesta sexta-feira, mesmo que a chuva comece. "Eles não podem mergulhar neste momento", declarou, sem dar mais detalhes. O governador acrescentou que, segundo o mergulhador britânico que saiu da caverna nesta manhã, as crianças estão bem. Ele disse que fala com as famílias das vítimas todos os dias.

A tentativa de perfurar um buraco de 200 metros para chegar até os 12 meninos e o treinador de futebol presos na caverna de Tham Luang falhou nesta sexta-feira, de acordo com fontes locais. Um correspondente do jornal britânico "The Guardian" relatou que a possibilidade de resgatar o grupo retido desde 23 de junho na caverna por via aérea foi cancelada. Com isso, resta apenas a opção de realizar o resgate por dentro da caverna, que está parcialmente alagada. Para isso, os meninos precisarão mergulhar sozinhos, em uma medida de risco e dificuldade. (ANSA)