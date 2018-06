Autoridade é expulsa de governo da Coreia do Norte

O poderoso tio de Kim Jong-Un, considerado a segunda autoridade mais poderosa do país, perdeu todos seus títulos e cargos após uma reunião central do partido governista. Com o fim da carreira de Song-Thaek, Kim Jong-Un perde um aliado considerado há tempos um mentor, na medida em que ele consolida seu poder após a morte de seu pai, há dois anos.

Segundo o comunicado da KCNA, Song-Thaek formou uma facção dentro do partido governista "ao criar uma ilusão sobre si próprio" e distorcer e enfraquecer os objetivos do partido. Algumas das acusações contra ele incluem "abuso de poder, irregularidades e corrupção, relações impróprias com mulheres, uso de drogas e jogatinas em cassinos durante tratamentos médicos em países estrangeiros".

Autoridades da Coreia do Sul disseram há alguns dias que dois assessores de Song-Thaek foram executados por corrupção e um recente documentário estatal da Coreia do Norte foi alterado para excluir imagens de Song-Thaek. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.