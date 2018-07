Autoridade Palestina afirma que Israel aceitou cessar-fogo em Gaza

Israel e o Hamas, o grupo islâmico radical que controla a Faixa de Gaza, teriam concordado com um cessar-fogo neste sábado, 14, para acabar com uma forte onda de violência entre as fronteiras, disse uma autoridade palestina. O acordo contou com a ajuda do Egito.

+ Israel bombardeia pontos da Faixa de Gaza após ataques do Hamas

"Os esforços egípcios e internacionais foram bem-sucedidos em acabar com a atual escalada", disse à Reuters a autoridade palestina, que está familiarizada com as negociações, sob condição de anonimato. Um porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não respondeu a um pedido de comentário da agência Reuters.

Mais cedo, um ataque aéreo israelense destruiu um prédio vazio de vários andares na Faixa de Gaza neste sábado, matando dois adolescentes que passavam perto, segundo informações de autoridades locais de saúde, ao mesmo tempo em que militantes palestinos disparavam dezenas de foguetes em direção ao sul de Israel.

+ Morre palestino gravemente ferido em protesto na fronteira de Gaza

Foi uma das mais sérias espirais de combates desde a guerra entre Israel e Gaza em 2014, mas o porta-voz militar de Israel, brigadeiro Ronen Manelis, disse que era prematuro dizer se os episódios deste sábado anunciavam o início de uma campanha mais ampla contra militantes no enclave, dirigido pelo movimento islâmico Hamas.

Três pessoas ficaram feridas em Israel quando um foguete atingiu a cidade de Sderot, no sul do país, informou a polícia.

A tensão vinha aumentando desde sexta-feira, quando tropas israelenses mataram um adolescente palestino durante protestos na fronteira de Gaza, onde protestos semanais palestinos --incluindo tentativas de romper a cerca da fronteira de Israel-- têm envolvido munição letal e um soldado israelense foi ferido. Um segundo manifestante palestino morreu de seus ferimentos no sábado.

+ Israel ataca 25 alvos na Faixa de Gaza em resposta ao disparo de projéteis do enclave palestino

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: "Vamos expandir o escopo de nossa reação aos ataques terroristas do Hamas, tanto quanto for necessário. Se o Hamas não entender nossa mensagem hoje, vai entender amanhã."

​+ Palestino é atingido no rosto por lata de gás lacrimogêneo lançada por soldado israelense

+ Conflito israelense vira série de sucesso

Foguetes esporádicos palestinos e pipas incendiárias de Gaza que incendiaram grandes extensões de terras agrícolas nas áreas fronteiriças de Israel aumentaram a pressão pública sobre Netanyahu por uma resposta armada mais forte.

Os militares israelenses disseram que atingiram mais de 40 alvos dentro de várias instalações pertencentes ao Hamas, no que descrevem como uma de suas maiores operações desde o conflito de 2014. / REUTERS e AFP