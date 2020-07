Autoridade Palestina impõe toque de recolher para conter covid-19

RAMALLAH - A Autoridade Palestina anunciou neste domingo, 12, a aplicação de um toque de recolher noturno nos dias da semana e completo aos finais de semana durante duas semanas para conter o avanço do novo coronavírus após o aumento no número de casos no território palestino.

"Será proibido circular todos os dias entre às 20h e 6h em todas as províncias", assim como também não será permitida a circulação noturna da quinta-feira até a manhã de domingo, anunciou o porta-voz do governo palestino Ibrahim Melhem, em entrevista coletiva.

Ramallah, Hebron, Nablus e Belém, as principais cidades da Cisjordânia ocupada, estarão totalmente fechadas a partir da quinta-feira à noite, e as viagens entre as províncias estarão proibidas por duas semanas, acrescentou. Apenas farmácias e padarias podem permanecer abertas.

"É estritamente proibido a realização de casamentos, funerais e festas", ressaltou Melhem, acrescentando que também está vetada a ida de palestinos, mesmo que a trabalho, nas colônias israelenses na Cisjordânia.

O governo palestino decidiu fechar a Cisjordânia em 3 de julho, e prorrogou a medida alguns dias depois, depois de notar um aumento no número de casos da covid-19.

O Ministério da Saúde registrou oficialmente mais de 6.150 pessoas infectadas com o novo coronavírus, das quais 33 morreram, segundo balanço divulgado neste domingo./ AFP