Autoridade ucraniana diz que míssil atingiu avião Um conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia disse que um avião de passageiros da Malaysian Airlines, com 295 pessoas a bordo, foi derrubado numa cidade do leste do país. Anton Gerashenko disse em sua página no Facebook que o avião estava a uma altitude de 10 mil metros (33 mil pés) quando foi atingido, nesta quinta-feira, por um míssil disparado por lançador modelo Buk.