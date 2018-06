Autoridades ainda caçam felino nos arredores de Paris

Segundo Cedric Tartaud, da administração da comuna de Montévrain, o "nível de perigo" para a população diminuiu, mas ainda não é possível confirmar a espécie do animal. "Um filhote de tigre tem o tamanho de um lince adulto, e um filhote de lince tem um tamanho de um gato doméstico. A esta altura, não temos a menor pista do que se trata", afirma. Inicialmente, as autoridades acreditavam que poderia ser um tigre, mas pegadas encontradas no solo indicam que se trata de um animal de menor porte. Fonte: Associated Press.