Autoridades buscam confirmar caráter acidental de incêndio que deixou 13 mortos em bar da França

PARIS - Autoridades da França continuam as investigações para apurar as causas de um incêndio em um bar de Rouen, no noroeste do país, na sexta-feira, que matou 13 pessoas por asfixia e feriu 6. O local está isolado e polícia procura por provas para confirmar a origem acidental do episódio.

Segundo os primeiras informações divulgadas por agentes oficiais, o incêndio teve início no porão do bar chamado Cuba Libre, situado no centro da cidade, que havia sido alugado por um grupo de jovens com idades entre 18 e 25 anos para a realização de uma festa de aniversário.

Por volta da meia-noite, uma das pessoas saiu para buscar o bolo de aniversário com as velas acesas. Segundo diversos testemunhos, ao descer as escadas, o indivíduo tropeçou, deixando as velas caírem no carpete e provocando o incêndio.

O ministro do Interior da França, Bernard Cazeneuve, afirmou que 50 bombeiros se deslocaram ao local para apagar o fogo, em um trabalho que durou cerca de 30 minutos. Ele ainda afirmou em comunicado que abriu uma investigação judicial "para determinar as causas do incêndio", o mais mortífero na França desde 2005.

O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, enviou uma mensagem de condolências aos parentes das vítimas. / EFE