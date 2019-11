Autoridades cancelam ordem de despejo motivada por explosões em fábricas químicas no Texas

Autoridades cancelaram nesta sexta-feira, 29, a ordem de despejo que atingiria cerca de 50 mil moradores de uma cidade do Texas, nos Estados Unidos, após determinarem que um grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos, sacudida por duas grandes explosões há alguns dias, foi controlado.

"Estamos em posição de afirmar que (o incêndio) foi contido. Estamos satisfeitos com os esforços dos nossos bombeiros'', disse Jeff Branick, juiz do condado de Jefferson, em entrevista coletiva na cidade de Port Neches, a cerca de 129 quilômetros a leste de Houston.

No entanto, o perigo persiste na área ao redor da fábrica do Grupo TPC. Vários incêndios isolados continuam visíveis na instalação, que fabrica produtos químicos e derivados de petróleo. As autoridades disseram que não podiam prever quando esses incêndios seriam completamente extintos.

As explosões que começaram na manhã da última quarta-feira, 27, foram tão grandes que câmeras de segurança de casas próximas ao local conseguiram registrar as brilhantes bolas de fogo. As explosões quebraram janelas e rasgaram portas e dobradiças.

Três trabalhadores ficaram feridos e, quando uma segunda explosão ocorreu 13 horas após a explosão noturna inicial, as ordens de evacuação entraram em vigor em um raio de 6,4 quilômetros (4 milhas) ao redor da fábrica. /AP