Atirador deixa um morto e três feridos em escola no Estado de Washington

ROCKFORD, EUA - Ao menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois que um atirador abriu fogo em uma escola de ensino médio localizada ao sul da cidade de Spokane, a 450 km de Seattle, no Estado americano de Washington, nesta quarta-feira, 13, informaram as autoridades locais.

Brian Schaeffer, porta-voz dos bombeiros de Spokane, confirmou que o incidente deixou ao menos uma vítima. Já Nicole Stewart, porta-voz do hospital local, disse que a instituição recebeu três pacientes pediátricos. Eles estariam todos estabilizados e acompanhados de suas famílias.

No local do incidente, o xerife do condado de Spokane, Ozzie Knezovich, afirmou ao jornal local The Spokesman-Review que o responsável pelos disparos foi detido pelas autoridades. Ele não revelou, porém, a identidade do suspeito.

Momentos antes, em sua conta no Twitter, autoridade de ensino público da cidade afirmaram que a ordem para que ninguém entrasse ou saísse das escolas da região já havia sido suspensa - a medida foi adotada, inicialmente, como prevenção até que o caso fosse esclarecido.

Durante o caso, a imprensa local relatou que várias unidades da polícia foram destacadas para acompanhar o caso. Uma grande quantidade de ambulâncias e ao menos um helicóptero também teriam auxiliado no resgate na escola onde ocorreram os disparos.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK - Christina???? (@TheChristinaXX) September 13, 2017

Annie Baxter, cujas filhas estudam na escola de ensino médio Freeman, local da ação, afirmou ao The Spokesman-Review que por volta das 10h15 (14h15, em Brasília) viu várias crianças procurando abrigo em prédios da instituição. Ela relatou que as aulas estavam prestes a começar já que trata-se de um dia no qual as atividades estavam previstas para mais tarde do que o normal.

A escola Freeman está localizada ao sul de Spokane, na região leste de Washington. / AP