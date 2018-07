Autoridades confirmam vitória de Peña Nieto As autoridades mexicanas afirmaram ontem que o presidente eleito do México, Enrique Peña Nieto, obteve 3,3 milhões de votos a mais que o segundo colocado na disputa presidencial, Andrés Manuel López Obrador - uma vantagem de 7 pontos porcentuais. De acordo com a contagem oficial, Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional, obteve 19,2 milhões de votos, ou 38,21% das intenções. Já López Obrador, do Partido da Revolução Democrática ,conquistou 15,9 milhões de votos - 31,59%.