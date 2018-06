Autoridades da Casa Branca silenciam ante pedido de Karzai A Casa Branca reiterou ontem seu compromisso de apoiar as negociações de paz entre o Taleban e o governo do Afeganistão, logo depois do anúncio de suspensão das conversas pelo grupo insurgente. Mas não respondeu ao pedido feito pelo presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, para os EUA concentrarem suas tropas nas maiores bases do país até o fim do ano e não permitirem o acesso de seus soldados aos vilarejos em 2013.