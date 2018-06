Autoridades da Coreia do Sul e do Norte reuném-se em busca de aliviar tensões Os principais assessores dos líderes da Coreia do Norte e do Sul reuniram-se neste sábado na aldeia de Panmunjom, na fronteira entre os páises, aumentando as esperanças de colocar um fim ao enfrentamento que colocou as duas nações à beira de um conflito armado.