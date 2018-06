Autoridades da Indonésia resgatam 6 corpos de passageiros do voo da AirAsia

Segundo diretor da operação de resgate, Henry Bambang Soelistyo, três corpos foram recuperados na terça-feira, enquanto os outros três foram encontrados após a retomada das buscas, na manhã de quarta-feira, horário local.

Ainda de acordo com Soelistyo, dos corpos encontrados, três são do sexo masculino e três do sexo feminino. Um dos corpos pertence a uma das comissárias de bordo do avião.

Os destroços do avião da AirAsia, foram encontrados ontem perto da região onde a aeronave sumiu dos radares no último domingo, sobre o Mar de Java, depois de decolar da cidade de Surabaya, na Indonésia, rumo a Cingapura. Fonte: Associated Press.