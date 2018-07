Autoridades da Rússia permitem oposicionistas na Praça Vermelha

As autoridades da Rússia permitiram neste domingo que oposicionistas se movimentassem livremente pela Praça Vermelha, no centro da capital, Moscou.

Os manifestantes não tinham permissão para protestos na praça durante o período eleitoral, em dezembro e março.

A praça foi então fechada na semana passada quando ativistas tentaram se reunir para um protesto silencioso. A polícia prendeu alguns dos manifestantes.

Mas, neste domingo, o clima na Praça Vermelha era bem mais relaxado, segundo correspondentes. A agência de notícias Reuters informou que "centenas de manifestantes apareceram".

"Sinto como se tivesse chegado a outro planeta, não entendo o que está acontecendo, isto é o Kremlin. Onde está a polícia?", disse o ativista Vitaly Zalomov à agência.

Grandes protestos ocorreram em Moscou depois das eleições parlamentares em dezembro e antes da eleição presidencial em março, que foi vencida por Vladimir Putin.

Atualmente ocupando o cargo de primeiro-ministro para o presidente Dmitry Medvedev, Putin devem assumir a Presidência no dia 7 de maio e voltar para o Kremlin.

Sem barracas

Apesar da permissão para manifestações na Praça Vermelha, a polícia interveio para impedir que três pessoas instalassem uma barraca na praça.

Uma destas pessoas, a ambientalisa Yevgenia Chirikova, foi detida e liberada em seguida.

"A barraca do lado de fora do Kremlin é um símbolo de resistência a um governo ilegítimo", escreveu Chirikova mais tarde no Twitter.

Mas, outros manifestantes tiveram mais liberdade neste domingo. Usando fitas brancas ou levando flores brancas, vários deles caminharam em volta dos muros do Kremlin.

