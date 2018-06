Autoridades da UE alertam sobre ataque à Síria No início da cúpula do G-20, autoridades da União Europeia advertiram contra uma ação militar na Síria. "Não há uma solução militar para o conflito sírio", disse o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, a jornalistas à margem do encontro. "Só uma solução política pode acabar com o terrível derramamento de sangue."