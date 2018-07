Autoridades da UE temem crescente divergência cultural Autoridades europeias reunidas neste sábado (8) para discutir questões políticas de curto e médio prazos disseram estar preocupadas com a crescente divergência cultural em uma região que visa a compartilhar uma moeda única. "Estamos preocupados com o aumento do antagonismo", afirmou a repórteres o primeiro-ministro italiano, Mario Monti, em encontro com o presidente do Conselho Europeu, . Ele referiu-se particularmente à disparidade radical entre "a opinião pública do norte e sul da Europa."