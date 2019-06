Autoridades do Colorado querem demolir escola de Columbine que foi palco de massacre em 1999

DENVER, EUA - Autoridades de uma comunidade do Colorado, nos Estados Unidos, estão cogitando demolir a Columbine High School e reconstruí-la em uma área próxima. O local foi palco de um massacre em 1999 que deixou 12 estudantes e um professor mortos, além dos dois autores da ação, que se suicidaram.

Em uma carta divulgada na quinta-feira, 6, o superintendente das escolas do condado de Jefferson, Jason Glass, disse que o prédio do colégio se tornou "uma fonte de inspiração" para as pessoas com interesses sombrios no ataque.

Em abril, uma adolescente da Flórida - a qual as autoridades descreviam como uma pessoa obcecada pela tragédia e que poderia estar planejando um ataque no Colorado - foi encontrada morta em um aparente suicídio.

O distrito também lançou uma pesquisa na internet para avaliar o apoio da comunidade com relação a um projeto que prevê destinar de US$ 60 milhões a US$ 70 milhões para a construção da nova Columbine.

Dentre as ideias preliminares está a de preservar a biblioteca construída após o massacre e incorporá-la ao novo prédio da instituição.

Segundo Glass, o número de pessoas que tentam entrar na escola ou ultrapassar os limites do terreno do local aumentou a um nível recorde em 2019, ano em que o massacre completou 20 anos. / AP