Autoridades dos EUA debatem a proibição de viagens do Reino Unido

A nova cepa carregada de mutação do coronavírus que está se espalhando rapidamente no Reino Unido pode já estar circulando nos Estados Unidos e em outros países, disseram os principais especialistas em doenças infecciosas.

Não há evidências de que essa variante cause doenças mais graves a partir da covid-19. E os cientistas não sabem com certeza se esta variante, oficialmente conhecida como B.1.1.7, é realmente mais transmissível. Mas tem a aparência de ser assim.

“Não sabemos com certeza, mas é razoável supor que isso esteja acontecendo”, disse Anthony S. Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, na segunda-feira, 21.

“Nem há qualquer indicação de que a mutação interferiria na resposta à vacina”, acrescentou Fauci. “Tendo dito tudo isso, quando você está lidando com mutações, você tem que segui-las muito de perto e não levá-las levianamente”.

O aparecimento de uma variante do coronavírus - que os especialistas até agora não descrevem como uma “cepa” funcionalmente distinta - gerou uma série de proibições de viagens entre as nações que esperavam limitar a importação do vírus do Reino Unido.

Esta variante e outra identificada na África do Sul que contém uma mutação semelhante geraram manchetes sinistras em um momento em que notícias positivas sobre vacinas ofereciam esperança de que o fim da pandemia poderia chegar em um futuro não muito distante.

Nova cepa pode não ter se originado no Reino Unido

Vários especialistas em doenças infecciosas disseram na segunda-feira que a cepa pode não ter se originado no Reino Unido. Em vez disso, ele pode ter sido identificado lá primeiro porque o Reino Unido tem um sistema de monitoramento robusto que examinou dezenas de milhares de sequências genômicas de amostras de vírus.

Os Estados Unidos ficaram para trás no sequenciamento e não têm quase o mesmo nível de vigilância de vírus.

“Pode muito bem estar aqui. Pode até ter começado aqui. O sequenciamento nos EUA é tão esporádico”, disse Jeremy Luban, virologista da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts.

“Faz sentido que tenha sido detectado primeiro no Reino Unido porque eles têm provavelmente o melhor programa de vigilância do mundo. Não ficaria chocado em descobrir que também está circulando nos EUA”, disse Angela Rasmussen, virologista do Centro de Georgetown para Ciência e Segurança em Saúde Global.

Ela acrescentou que o coronavírus já nos Estados Unidos está se espalhando facilmente e uma nova variante não mudará a necessidade de as pessoas seguirem as orientações de saúde pública. A proibição de viagens que afetam voos do Reino Unido pode fazer pouca diferença, adicionou ela.

“Não acho que a proibição de viagens seja particularmente útil. Já temos a transmissão fora de controle de todas as variantes que estão circulando nos EUA aqui”, concluiu.

Fauci afirmou: “Pelo que sabemos, pode muito bem estar aqui. É por isso que temos um sistema de vigilância.”

Especialistas de saúde pública e políticos buscam como responder à nova cepa

Em todo o país, a saúde pública e as autoridades eleitas lutaram para saber como responder à nova cepa enquanto procuravam acalmar os nervos do público no momento em que uma campanha de vacinação em massa estava em andamento.

O governador de Nova York, Andrew M. Cuomo, pediu ao governo federal que suspendesse os voos do Reino Unido, citando as decisões de vários países europeus de fazê-lo e o desconhecido sobre a nova variante.

Na ausência de ação federal, ele disse que deu um passo ao seu alcance: pedir às três companhias aéreas que voam do Reino Unido para Nova York - British Airways, Delta e Virgin Atlantic - que exijam que todos os viajantes façam um teste negativo antes de embarcar. British Airways e Delta concordaram e começarão a fazê-lo terça-feira, disse Cuomo.

“Acredito que intuitivamente [a nova variante] já está aqui porque se estiver voando ao redor do mundo, estará aqui”, avaliou Cuomo. “Aprendemos essa lição da maneira mais difícil e não vamos passar por ela novamente. Fomos vítimas de incompetência e negligência federais, isso é fato. E não seremos vitimados novamente. Eu acredito que minha intuição está correta de que este é outro desastre esperando para acontecer”.

Do outro lado do rio Hudson, em Nova Jersey, as autoridades pareciam muito menos alarmadas. Questionado sobre por que ele não tentou restringir as viagens da Grã-Bretanha, o governador Phil Murphy disse: “Acho que a ciência em torno disso ainda está para ser determinada.” Mas ele acrescentou que o Estado está discutindo o assunto com a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, que supervisiona os aeroportos da região, incluindo o Aeroporto Internacional Newark Liberty.

Christina Tan, epidemiologista do Estado de Nova Jersey, observou que os vírus frequentemente sofrem mutação e não há evidências que sugiram que a variante afetaria os esforços de vacinação.

A principal lição, segundo ela, é que as pessoas devem evitar viagens que não sejam essenciais. “Se você está preocupado com uma nova variante do Reino Unido em comparação com um ponto quente de outra parte do país, isso realmente importa?”, questionou Tan.

O Canadá proibiu voos do Reino Unido por 72 horas no domingo, e ela entrou em vigor em algumas horas, à meia-noite. O ministro dos transportes do Canadá, Marc Garneau, disse que a medida "reduzirá os riscos de saúde pública para os canadenses".

O presidente Trump emitiu uma proclamação proibindo parcialmente viagens do Reino Unido em março, embora houvesse inúmeras exceções, incluindo para cidadãos americanos e residentes permanentes, bem como alguns parentes. As viagens caíram drasticamente, mas milhares de pessoas continuaram a voar do Reino Unido para os Estados Unidos a cada mês.

De acordo com os últimos dados do Bureau of Transportation Statistics dos EUA (agência que compila dados sobre os sistemas de transporte no país) e da empresa de dados de aviação Cirium, mais de 13.600 passageiros voaram diretamente do Reino Unido para os Estados Unidos em junho. Esse número continuou a subir.

A Airlines for America, um grupo de defesa da indústria, disse que o total de passageiros chegando do Aeroporto Heathrow de Londres chegou a 30 mil em novembro.

As autoridades dos EUA disseram que as autoridades de saúde estão considerando o melhor caminho e as discussões estão em andamento entre as autoridades de alto escalão.

“O Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) está acompanhando a situação de perto e avaliando ativamente as implicações da nova variante e opções de resposta com relação às viagens internacionais”, disse a agência em um comunicado.

Em Chicago, Allison Arwady, comissária do Departamento de Saúde Pública da cidade, disse que a nova cepa não a causou "grande pausa" e não deve prejudicar a campanha de vacinação.

“Ele ainda tem a mesma coroa, ainda tem os mesmos picos, não há grandes mudanças de forma que poderíamos prever que a vacina não seria eficaz”, disse Arwady. “Isso não nos afeta de forma alguma aqui em Chicago em termos de nosso planejamento ou de como o vírus está se comportando aqui. E, o mais importante, nada sobre isso neste momento é preocupante do ponto de vista da proteção da vacina. ”

Na Califórnia, o governador Gavin Newsom disse que sua administração esteve em discussão nas últimas 48 horas com companhias aéreas e "partes interessadas" no Estado sobre possíveis novos protocolos de quarentena e teste para viajantes que chegam do Reino Unido. Ele disse esperar que “o governo federal tome medidas neste domínio”.

Ele observou que os pesquisadores da Califórnia sequenciam de 5 mil a 10 mil amostras de coronavírus por dia e não tinham visto nenhuma evidência de uma nova variante no Estado.

Mark Ghaly, secretário de saúde e serviços humanos da Califórnia, descreveu a variante como “um pouco mais pegajosa do que o vírus cobiçoso que vimos até agora”. Segundo ele, as autoridades estão preocupadas “por causa do desconhecido” e farão recomendações sobre o monitoramento de visitantes do Reino Unido e de outras áreas afetadas.

“A última coisa que queremos fazer é permitir que uma nova cepa de cobiça venha e se espalhe mais rápida ou facilmente por todo o estado”, disse Ghaly.

Um lugar bem posicionado para identificar a nova cepa se for nos Estados Unidos é Houston, onde os cientistas do Houston Methodist Hospital produziram 15 mil sequências de coronavírus, de acordo com o pesquisador do hospital James M. Musser. Eles não viram isso.

“Isso não quer dizer que não aparecerá. Mas não temos agora ”, disse Musser.

Musser observou que mais de 8 mil pessoas foram vacinadas no Houston Methodist, com mais 2 mil recebendo a vacina todos os dias. Musser disse estar preocupado com o fato de que as vacinações colocarão uma “pressão massiva de seleção” no vírus para que sofra mutação e evite a resposta imunológica.“Estamos em guerra com um inimigo sobre o qual temos tão poucas informações, que é simplesmente chocante para mim”, disse Musser.

Estados Unidos ficam atrás de outros países no sequenciamento do vírus

Dados da Iniciativa GISAID, que fornece um banco de dados global de genomas de coronavírus, mostram que os Estados Unidos ficam atrás de muitos países no sequenciamento do vírus, tendo sequenciado apenas 0,3% dos aproximadamente 18 milhões de casos de coronavírus que surgiram desde o início do ano. Quarenta e quatro países superam essa proporção.

O Reino Unido sequenciou cerca de 8% de seu surto, ocupando o nono lugar no mundo. Austrália, Dinamarca, Gâmbia, Islândia, Nova Zelândia, Taiwan e Vietnã sequenciaram porcentagens ainda maiores de seus surtos.

O surgimento da nova variante do coronavírus pode servir como um alerta sobre a necessidade de uma melhor vigilância do vírus, disse Jeremy Kamil, virologista do Centro de Ciências da Saúde da Louisiana State University-Shreveport.

“O mesmo tipo de infraestrutura que você deseja monitorar para todos os tipos de ameaças de doenças infecciosas é o que você deseja implementar agora, mas nós simplesmente não o temos implementado”, disse Kamil.

Houve muitos alarmes falsos sobre mutações perigosas do coronavírus, começando no início da pandemia. Mas vários cientistas que têm sido céticos sobre relatos de mutações estão dizendo que essa nova variante - cuja existência foi anunciada em 14 de dezembro na Câmara dos Comuns - parece uma versão verdadeiramente mais transmissível do SARS-CoV-2.

Eles observam que ela é definida não apenas por uma, mas por 17 mutações que surgiram juntas e foram vistas pela primeira vez em uma amostra em setembro. Não há nenhuma prova científica definitiva de que a rápida disseminação dessa variante nos últimos meses seja diretamente impulsionada pelas mutações. Mas eles disseram que as mutações são suspeitas.

Oito afetam o pico de proteína no exterior do vírus. As mutações podem ajudar o vírus a se ligar mais facilmente às células receptoras humanas, disseram os cientistas.

“Meu palpite é que provavelmente tem algum tipo de vantagem de transmissão só porque se tornou tão comum tão rapidamente”, disse Rasmussen.

“Os dados preliminares sugerem fortemente que está se espalhando mais facilmente”, afirmou Kristian G. Andersen, imunologista da Scripps Research, por e-mail na segunda-feira. “Precisamos agir como se a linhagem estivesse de fato se espalhando mais facilmente, pois não podemos esperar que não esteja e estarmos errados sobre isso”.

Embora o aparecimento desta variante seja preocupante e exija vigilância rigorosa, é improvável que prejudique o programa de vacinação, analisou William Hanage, epidemiologista do Harvard T.H. Escola Chan de Saúde Pública.

“A vacina é uma coisa bastante completa”, pontuou Hanage. “Não se sabe se as vacinas existentes são ou não menos eficazes contra B.1.1.7. Acho que há uma boa razão para pensar que eles não serão gravemente afetados”.