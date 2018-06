Autoridades encontram corpos de terroristas Dois corpos carbonizados encontrados no shopping Westgate, em Nairóbi, foram identificados ontem como sendo de dois dos militantes que mataram dezenas de pessoas no mês passado no centro comercial da capital queniana, disse um parlamentar que participa das investigações sobre o atentado. O governo da Noruega declarou ontem que "ganhou força" a suspeita de que um cidadão norueguês era um dos terroristas envolvidos na ação, reivindicada pelo grupo islamista radical somali Al-Shabab.