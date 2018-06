Autoridades fecham shopping após protesto em Ferguson

indiciar o policial que matou Michael Brown na cidade.

Várias lojas baixaram as portas de segurança ou bloquearam entradas enquanto manifestantes se espalhavam gritando "pare de comprar e faça parte do movimento". Pelo menos 200 manifestantes se reuniram em um dos mais movimentados dias de compras do ano, a Black Friday, no shopping Galleria.

Os protestos levaram as autoridades a fecharem o shopping por cerca de uma hora. Manifestações semelhantes foram realizadas em vários estados americanos nesta sexta-feira, um dia após o feriado de Ação de Graças.

A decisão judicial divulgada na segunda-feira motivou protestos violentos durante a semana. Brown, um jovem negro, estava desarmado quando foi baleado e morto por um oficial branco em agosto. Fonte: Associated Press.