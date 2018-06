Autoridades indianas culpam a multidão por tumulto

Outras autoridades do governo e da estação de trem negaram que o desabamento de uma ponte de pedestres e disparos da polícia tenham causado o tumulto.

Anil Saxena, chefe de relações públicas do departamento de ferrovias da Índia, disse nesta segunda-feira que pelo menos 39 pessoas se feriram no incidente. Ele acrescentou que as ferrovias se preparam para receber a multidão, mas mesmo assim não havia número suficiente de trens para atender a quantidade de passageiros. Mais 220 trens especiais serão usados nos próximos três dias para resolver o problema. "Esse incidente infeliz ocorreu devido a fatores fora do nosso controle", disse.

Cerca de 15 milhões de hindus visitaram a cidade no domingo para se banhar no Sangam, a confluência entre os rios Ganges, Yamuna e Saraswati. Este domingo era um dos dias mais sagrados para se banhar durante o Kumbh Mela, festival que dura 55 dias e é uma das maiores aglomerações religiosas do mundo. O festival acontece quatro vezes a cada 12 anos em Allahabad, Nasik, Ujjain e Haridwar. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.