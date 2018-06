Autoridades indianas se indignam com ataque maoísta Autoridades indianas reagiram com indignação neste domingo a um ousado ataque lançado ontem por cerca de 200 supostos rebeldes maoístas, que mataram 24 pessoas ao detonar uma bomba e abrir fogo contra um comboio de carros que transportava líderes locais e apoiadores do partido do governo no estado de Chhattisgarh, onde grupos insurgentes têm forte atuação.